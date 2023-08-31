Sırrı bu: Dünyaca ünlü Sürmene bıçağını Türkiye'den yabancı turistler almak için geliyorlar! Katkı sunuyor

Trabzon'un bıçağıyla ünlü ilçesi Sürmene ilçesine giden yerli ve yabancı turistler sürmene bıçağını almadan gitmiyor. Peki dünyaca ünlü Sürmene bıçağı nasıl yapılıyor?

Trabzon Sürmene bıçağı hakkında bilinmeyenler ve Sürmene bıçağı hakkında merak edilen gerçekleri derledik. İşte Trabzon Sürmene bıçağı hakkında detaylar...

Trabzon Sürmene bıçağı, Trabzon şehri ve çevresinde üretilen geleneksel bir Türk bıçağıdır. Adını, Trabzon'un Sürmene ilçesinden almıştır. Trabzon Sürmene bıçağı, hem tarihi hem de kültürel bir öneme sahiptir ve Trabzon'un simgelerinden biri olarak kabul edilir.

Sürmene’de bıçakçılığın tarihi gelişimi eski olup, yaklaşık 150 yıldan beri bu üretim sürdürülmektedir.

Sürmene Bıçağı yaklaşık 20 cm uzunluğunda, tek ağızlı, namlusu oluklu, sivri uçlu; tekli, çiftli veya üçlü olarak yapılan ve kınında saklanan bir el sanatı ürünüdür.

Trabzon Sürmene bıçakları, bölgede özellikle 19. yüzyılda önem kazanmıştır. O dönemde, Sürmene ilçesinde birçok bıçakçı atölyesi kurulmuş ve Trabzon Sürmene bıçakları üretimi yaygınlaşmıştır.

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19. yüzyıldan sonra kama, karakulak, koltukaltı, saldırma, sivri kama türü bıçakların yanında mutfak ve kasap bıçağı üretimi de yaygınlaşmıştır.

Trabzon Sürmene bıçakları, el yapımı olarak üretilir ve genellikle ustalar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılan bıçakçılık atölyelerinde üretimleri gerçekleştirilir. Bu bıçaklar, yüksek kaliteli çeliğin ustalıkla işlenmesiyle üretilir ve sağlamlığı, keskinliği ve dayanıklılığıyla tanınır.

Trabzon Sürmene bıçağının belirgin özellikleri arasında genellikle tam tangel yapısı, kabzası için kullanılan doğal malzemeler (genellikle boynuz veya ahşap) ve çelik kalitesi bulunur. Bıçağın kıvrımlı bir yapısı vardır ve genellikle tek ağızlıdır, yani tek bir kesici kenarı bulunur.

Trabzon Sürmene bıçakları, geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve günlük kullanım gibi çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Ayrıca, koleksiyon amaçlı veya hediyelik eşya olarak da tercih edilebilirler.

gunebakis'a göre: Trabzon Sürmene bıçağı, Türk kültüründe ve özellikle Karadeniz bölgesinde önemli bir yere sahiptir. Usta zanaatkarların elinden çıkan bu bıçaklar, yerel mirası ve bıçakçılık geleneğini temsil eder.

Rivayete göre, kalitesi yapım sırasında çeliğe suyu verilirken suya balık yağı eklenmiş olması. Bu sayede bıçak keskinliğini uzun süre muhafaza etmektedir.