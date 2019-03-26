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Şırnak'tan kahreden haber! Şehidimiz var

Şırnak'ta yaralanarak GATA'da tedavi altına alınan bir askerimiz şehit düştü.

26 Mart 2019 Salı 13:48
Şırnak'tan kahreden haber! Şehidimiz var

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit olmuş, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralanmıştı.

Hastanede şehit düştü

Helikopterle Şırnak'a, buradan da GATA'ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur'un cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Şırnak'ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:48
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