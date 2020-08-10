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Aktüel

Şırnak'ta tırda 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:00:56 -
Şırnak'ta tırda 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda yapılan aramada 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince çalışmalar kapsamında tır garajına operasyon düzenlendi.

Aramada tırın dorsesine gizlenmiş 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ve 20 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç. (22) ve M.Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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