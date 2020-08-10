Şırnak'ta tırda 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırda yapılan aramada 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince çalışmalar kapsamında tır garajına operasyon düzenlendi.
Aramada tırın dorsesine gizlenmiş 5 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ve 20 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ç. (22) ve M.Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.