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Aktüel Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta, silahlı saldırıda1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 21:31:00 -
Şırnak'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, silahlı saldırıda1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonun yakınında plakası ve sürücü öğrenilemeyen araçtan ateş açılması sonucu Nizamettin Kalkan ile Asım Demir yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı, oto galerici Nizamettin Kalkan buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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