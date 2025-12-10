Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi geçti: Yollar tekrar kapandı! Dozer bile pes etti

Şırnak'ın dağlık ve engebeli coğrafyasıyla bilinen Beytüşşebap ilçesinde, kış şartları etkisini ağır bir şekilde hissettiriyor. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bu zorlu bölgelerde, İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele için dozer ve loder gibi ağır iş makinelerini devreye soktu.

ŞIRNAK’TA KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı devam ediyor. 3 bin rakımlı Kerkül köyü yolu aşırı kar yağışı nedeniyle kapanmış, ekipler ise yolu tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı.

Dağlık ve engebeli bölgelerden geçen yolu açmak için ilçe Özel İdare ekipleri dozer ve loder gibi ağır iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgelerde dozerler bile güçlükle yolu açabiliyor. 3 günlük çalışmalarla yollar trafiğe açılırken, ekipler kar nöbeti tutmaya devam ediyor.