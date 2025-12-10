  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

BİM aktüel 9-12 Aralık 2025 tarihleri için özel kampanya dönemini başlattı. Hafta boyunca birçok üründe etiketler aşağı çekilirken; özellikle kurutmalık, ütü masası, bıçak, manuel rondo, tava, mutfak makası, ütü masası kılıfı, çocuk odası kitaplığı, ısıtıcı, nevresim seti, yastık kılıfı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Alışveriş yapmayı planlayanlar, yeni aktüel kataloğu araştırmaya yöneldi. İşte BİM'in bu haftaki ucuzluk listesi…

#1
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

BİM, Aralık ayının güncel indirim kataloğunu müşterilerine duyurdu. Bu hafta raflarda temel gıda ürünleri, mutfak ve ev kategorisine ait ürünlerde ciddi indirimler yer alıyor. Tavuk, peynir, zeytin, atıştırmalık gibi ürünlerde fiyatların düşmesi tüketicilerin dikkatini çekerken katalog detayları araştırılıyor. İşte 9-12 Aralık BİM aktüel kampanyaları…

#2
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#3
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#4
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#5
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#6
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#7
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

#8
Foto - Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı

İşte fiyatlar..

