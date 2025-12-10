Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bu hafta neler var neler! BİM'de 9-12 Aralık indirim fırsatları açıklandı
BİM aktüel 9-12 Aralık 2025 tarihleri için özel kampanya dönemini başlattı. Hafta boyunca birçok üründe etiketler aşağı çekilirken; özellikle kurutmalık, ütü masası, bıçak, manuel rondo, tava, mutfak makası, ütü masası kılıfı, çocuk odası kitaplığı, ısıtıcı, nevresim seti, yastık kılıfı ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Alışveriş yapmayı planlayanlar, yeni aktüel kataloğu araştırmaya yöneldi. İşte BİM'in bu haftaki ucuzluk listesi…