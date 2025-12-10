Layık olana değil ‘laik’ olana burs

HABER MERKEZİ

Geçmişte başörtülü öğrencilere eğitim hakkı tanımayan ve sırf inancı gereği örtündükleri için burs vermeyen 28 Şubat’ın karanlık zihniyeti yaşamayı sürdürüyor. Geçmişte “İmam Hatipli ve başörtülü öğrencilere burs vermeyeceklerini belirten” Saylan’ın ruhu bu sefer Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı’nda patlak verdi.

KİM BU ANK VAKFI?

ANK Vakfı, burs vereceği öğrencilerden “ideolojik bağlılık” içeren maddeleri kabul etmelerini talep eden bir taahhütname imzalattığı öğrenildi. Söz konusu Vakıf, bursiyerlere imzalattığı taahhütnamede öğrencilerden gerek eğitim kurumunda gerekse dışında “irticai faaliyetlere sempatizan olarak dahi destek vermeyeceklerine” dair söz istenirken Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını, Cumhuriyet’in laik ve demokratik yapısını her yerde savunacaklarını beyan etmeleri de şart koşuyor.

YİNE İRTİCA KAFALILAR

Ayrımcı vakfın öğrencilere dayattığı maddeler şöyle; “İrticai faaliyete sempatizan olarak dahi destek vermeyeceğim. Atatürk ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya bağlılık duyacağım, Cumhuriyet’in temel ilkelerini savunacağım ve bunlara aykırı hiçbir faaliyette bulunmayacağım.” Belgede bu skandal dayatmaları kabul etmeyen öğrencilere bursun verilmeyeceği belirtiliyor.

CEVAP VEREMEDİLER

Öte yandan, konuyla ilgili aradığımız 28 Şubat özlemi ile yanıp tutuşan ayrımcı Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı yetkilileri, daha sonra bizi arayacaklarını belirterek oyalama taktiğiyle açıklama yapmaktan kaçındılar.