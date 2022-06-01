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Aktüel Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi! Ölüler var
Aktüel

Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi! Ölüler var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 23:02:00 -
Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi! Ölüler var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Dikmen’in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırılan 5 yaralı da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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