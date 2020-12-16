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Aktüel Şırnak'ta inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü
Aktüel

Şırnak'ta inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:48:10 -
Şırnak'ta inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi öldü

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta beton dökümü sırasında pompanın yan yatması sonucu dengesini kaybeden işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi'nde inşaatta döküm yapıldığı sırada beton pompası kayarak yan yattı.

Pompanın hortumuyla beton dökümü yapan inşaat işçisi Sait Bektaş, dengesini kaybederek bulunduğu korkuluktan düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bektaş'ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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