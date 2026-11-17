Şırnak’ta hafriyat kamyonu şarampole devrildi: Sürücü öldü!
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Şırnak’ın Silopi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Y. yönetimindeki Cudi Dağı'nda yer alan bir işletmeye ait 73 ABA 397 plakalı hafriyat kamyonu, Çalışkan beldesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mehmet Y. ekiplerce araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.