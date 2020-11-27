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Aktüel Şırnak'ta böbreğinde 2 santimetrelik taş çıkarılan 10 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu
Aktüel

Şırnak'ta böbreğinde 2 santimetrelik taş çıkarılan 10 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:51:29 -
Şırnak'ta böbreğinde 2 santimetrelik taş çıkarılan 10 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Devlet Hastanesinde 10 yaşındaki kız çocuğunun böbreğinden kapalı ameliyatla 2 santimetrelik taş çıkarıldı.

Kentte 2 ay önce böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 10 yaşındaki Suzan Yağır'ın tetkiklerinde böbreğinde taş olduğu belirlendi.

Kapalı ameliyatla böbreğindeki 2 santimetrelik taş çıkarılan Yağır, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Dr. Engin Denizhan Demirkıran, hastanın böbrek sızısı şikayetiyle bir hafta önce hastaneye başvurduğunu, tetkikte böbreğinde 2 santimetrelik taş olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Ameliyatla hastanın hızla sağlığına kavuştuğunu belirten Demirkıran, "Normalde ileri merkezlerde yapılan ve kapalı ameliyat olduğu için çocuklarda uygulanması zor bir ameliyattı. Eldeki erişkin hastalar için kullanılan cihazların olabildiğince küçültülerek kullanması gerekiyordu. Biz de elimizdeki küçük cihazlarla hastamıza kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat süren ameliyatta taşın tamamını aldık. 2 gün sonra taburcu olacak." diye konuştu.

Suzan Yağır da ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Ameliyattan sonra durumum çok iyi." diye konuştu.


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