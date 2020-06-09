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Aktüel

Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:17:31 -
Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Silopi'nin Cudi Dağı, Hasane Deresi bölgesinde faaliyet gösteren ve ilçede eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 terör örgütü PKK mensubunun fiziki ve SİHA desteğiyle yapılan tespit ve takip sonucunda, Yeşilyurt-Üçağaç köyleri Yassı tepe bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada susturucu bulunan tabanca, 5 şarjör, 76 tabanca fişeği, ses kayıt cihazı, cep telefonu, tablet, 2 sim kart, gece görüş dürbünü, 2 dijital saat, 2 termal özellikli şemsiye ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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