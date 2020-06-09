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Aktüel

Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:59:09 -
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi, Cudi Dağı Hasane Deresi bölgesinde faaliyet gösteren ve Silopi ilçesinde eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin, fiziki ve SİHA desteğiyle yapılan tespit ve takip sonucunda, Silopi ilçesi Yeşilyurt-Üçağaç köyleri Yassı tepe bölgesinde icra edilen operasyon sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyon sonunda olay yerinde yapılan aramada, 1 adet susturuculu Beretta marka tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 2 adet sim kart, 1 adet pulsar marka gece görüş dürbünü, 2 adet dijital saat, 2 adet termal özellikli şemsiye ele geçirilmiştir. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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