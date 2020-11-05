  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası
Aktüel

Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener: - "Şırnak'taki çocuklarımız da öğrencilerimiz de İzmir'deki çocuklarımıza 'Biz de varız, yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:24:12 -
Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, kent genelindeki okullarda okuyan öğrenciler, İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Şehr-i Nuh Mahallesi'ndeki Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda yapılan etkinlikte, öğrenciler kampanya kapsamında oyuncaklarını öğretmenlere teslim etti.

Başlatılan kampanyada şu ana kadar toplanan yüzlerce oyuncak, yarın kargo ile İzmir'e, depremde evleri zarar gören çocuklar için gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki okullarda 4 gün önce depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden gerekli yardımların yapıldığını bildiklerini aktaran Şener, "Şırnak'taki çocuklarımız da öğrencilerimiz de İzmir'deki çocuklarımıza 'biz de varız, yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar. Çoğu, annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı oyuncaklar. Çocuklarımızın hepsi gönüllerini, sevgilerini gönderiyor. Yanlarındayız. Bütün çocuklarımıza selam olsun Şırnak'tan." diye konuştu.

Şener, gönderilecek oyuncakların çadırda kalan çocuklara dağıtılacağını bildirdi.

Öğrencilerden Yusuf İslam Uğur da akranlarına kendi oyuncağını gönderdiğini belirterek, "Oyuncaklarımızla, depremzede çocukları mutlu etmek istedik. Yaralılara Allah şifa versin, geçmiş olsun." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…
Gündem

Kadir Mısıroğlu yıllar önce ABD için bunu söylemişti: 2020 yılında…

ABD’de Trump ve Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ederken ülkede iç savaş endişesi de sürüyor. Öte yandan sosyal medyada merhum t..
İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi
Dünya

İran'dan skandal Azerbaycan hamlesi! 'Taarruz Köprüsü' görüntülendi

Suriye ve Dağlık Karabağ meselelerinde Türkiye aleyhine çıkışlar yapan İran tarafı Ermenistan yönetimine tepki çeken bir sevkiyatta bulundu...
Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!
Siyaset

Karamollaoğlu, dünyanın gündemindeki olaya ilişkin konuştu: Allah'a sığınırım!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumh..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay