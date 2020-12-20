Şırnak Belediyesi cadde ve sokaklarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.



Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgına karşı toplum sağlığını korumak için Cizre, Zübeyde Hanım, Uludere Caddesini deterjanlı suyla yıkadı.

Belediye Temizlik İşleri Müdür Vekili Nurettin Basan, koronavirüsle etkin mücadelede yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek hem ana arteller hem de caddelerimizi deterjanlı suyla yıkadık. Aynı zamanda dezenfeksiyon işlemlerini uyguladık. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için gayretle çalışıyoruz."