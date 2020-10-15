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Aktüel Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:07:24 -
Şırnak Belediye Başkanı Yarka'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yarka paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağım. Tedavi süresi boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerine yer verdi.

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