Sirkeyi kendiniz yapın

Elmalar kabukları ile yıkandıktan sonra doğranır, çekirdekleri atılır ve bir cam kavanozun yarısına kadar doldurulur. Sonra üzerini iki parmak geçecek kadar su koyulur.

Maya olarak 1-3 kaşık elma sirkesi konulur.

Sirkenin keskin olması istenirse, 1 litre sirkeye 1 yemek kaşığı bal konulabilir.

Ağzı sıkıca kapatılıp, güneş ışığı görmeyecek loş bir yere konulur ve bekletilir.

Mayalı sirke yaklaşık 40 günde, mayasızı takriben 2 ayda hazır olur.

Sirke kokusu gelmeye başladığı zaman süzülerek, elmaları atılır, sirke serin bir yerde saklanır.

Sirkenin daha da keskin olması istenirse, her bir litre süzülmüş sirke için bir kaşık bal eklenip, ağzı sıkıca kapatılarak aynı yere konulur.

İki-üç hafta sonra sirke hazırdır.

Çekirdekleri dışında elmaların tüm artıkları sirke için kullanılabilir. Ne kadar çok kabuk olursa, sirke için o kadar iyidir.

Elma sirkesinin şifalı olması, sirkede bol miktarda bulunan potasyum ve elma asidine bağlıdır. Sirkenin tabiatı soğuktur. Sirke kaynatılarak soğukluğu azaltılır, aynı zamanda keskinliği artırılır.

Elma sirkesi dünyanın en ucuz en etkili ilâcı

Elma sirkesi, kemik yapısı için gerekli olan kalsiyum, magnezyum, silis, manganez ve potasyum gibi elementler açısından zengindir. Aynı zamanda, sağlam bir iskelet yapısı için önemli olan bor elementi de ihtiva eder.

Menopoza girmiş kadınlarda osteoporoza karşı gerekli bir mineraldir. Elma sirkesinin şaşırtan faydaları var. Sıralayalım:

1. Banyo yaptığınız suya 1 bardak sirke eklerseniz vücudunuz toksinlerden arınacaktır.

2. Sirke gözenekleri sıkılaştırır ve kirleri temizler. Elma sirkesi ve sade sodayı bir pamuğa damlatıp cildinize sürün ve yarım saat bekleyin yumuşacık bir cilde sahip olduğunuzu göreceksiniz.

3. Banyodan sonra koltukaltınıza ufak bir miktar sirke sürerseniz dünyanın parasına aldığınız deodorant görevi görecektir. Ayrıca anti bakteriyel özelliği sayesinde kötü kokuyu da engeller.

4. Güneş yanıklarına iyi geldiği bilinen sirke, yanan bölgeleri soğutur. Islak bir beze bir miktar sirke döküp yanıklara hafifçe uygulayabilirsiniz. Ciddi yanıklarda mutlaka doktora başvurmak gerektiğini unutmayın.

5. Ayaklarınızın yumuşamasını ve kötü kokulardan arınmasını istiyorsanız ayaklarınızı yıkadığınız suya bir miktar sirke dökün ve 15 dakika bekletin.

6. Varis, eninde sonunda tüm kadınları etkileyen can sıkıcı bir durumdur. Bir miktar pamuğa sirke damlatın ve yatmadan önce varisli bölgeye uygulayın. Bu sayede tüm gün üzerine yük binen bacaklarımız dinlenecektir.

7. Şampuan ve diğer ürünler saçlarınızı zamanla soluklaştırır. Saçlarınızı yıkadıktan sonra bir bardak ılık suya karıştırdığınız elma sirkesini saçlara uygulayın. 2 dakika bekletip durulayın.

8. Sirke, uçukların kurumasını hızlandırır. Elbette kullanmadan önce doktorunuza danışın.

9. Bir kaşık sirke ve yarım bardak suyu karıştırıp gargara olarak kullanabilirsiniz. Kötü nefese sebep olan bakterilere karşı etkili olacaktır.

10. Yattığınız yastığa damlatacağınız sirke boğazınıza muhteşem bir etki yapacaktır. Elma sirkesinin kokusu boğazınızı rahatlatırken gece boyunca daha az öksürmenizi sağlar. Odanıza elma suyu sirkesi püskürtün ve tatlı bir uykuya dalın.

11. Romatizmanın en sık rastlananı halk arasında ihtiyarlık romatizması veya kireçlenme olarak tabir edilen artrozdur. Elma sirkeli salatalar, yemekler ihtiyarlık romatizmasının hafiflemesinde önemli rol oynar.

Elma sirkesi maharetleri

Metabolizmayı güçlendiren ve enerjiyi yükselten elma sirkesi özellikle yaşlılar için faydalıdır. Sirke hazma yardım eder, trombosit üretimini normalleştirir, koyu kanı inceltir, kansızlığı giderir, adetleri düzenler, damarları açar ve sinirleri rahatlatır.

Sirke başa sürülürse kepeğe, saç dökülmesine ve baş ağrısına iyi gelir.

Egzama, uçuk, yılancık, sedefe sürülürse, iyileşmeyi sağlar.



Sinameki ile birlikte kaynatılarak egzamaya ve yaralara sürülürse iyileşmesini sağlar.

Sirke içilirse, kanamaları durdurur, balgamı inceltir ve keser.



Bir parça yün veya pamuk sirkeye batırılıp yeni oluşmuş eziğe koyulursa şişmesine mani olur,- eski yaraya koyulursa büyümesini durdurur,-morluklara pansuman yapılırsa morluğu geçirir, ateşle oluşan yanıklara koyulursa ağrıyı dindirir ve kısa zamanda iyileşmesini sağlar.

Ateşli hastalıklarda zeytinyağı ile karıştırılarak başa sürülürse, baş ağrısını dindirir, ateşli vücuda sürülürse, ateşi düşürür.

Şap, sirke içinde eritilip bununla ağız yıkansa, diş etlerini ve dişleri kuvvetlendirir, gargara yapılsa küçük dil şişliklerini alıp küçültür.

Evde sirke buharı ile buğu yapılsa, sinüsleri açar. Ilık olarak yudumlanırsa, kronik olan öksürüğü hafifletir, her tür zehirlenmeye iyi gelir. Suya katıldığında her tür suyu arındırır.



Elma ve üzüm sirkesi limon suyu yerine geçer. Fakat sirkeyi devamlı içmek iyi değildir. 2-3 haftalık kürleri (her sabah 30-50 gr. sirke su ile içilir) 3-4 ay ara vererek yapmak gerekir. Hz. Cabir’den rivayet edilen (r.a.) Hadis-i Şerifte: “Allah-ü Teala sirke yiyene iki melek memur eder. Yiyinceye kadar ona istiğfar ederler” buyrulmuştur. Doğal elma ve üzüm sirkesi, sirke asidiyle karıştırılmamalıdır. Sirke asidi (sirke ruhu) ağır zehirdir, tüm organ ve sistemleri tahribata sürükler.