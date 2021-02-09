Şirketlerimiz yurt dışında büyümeye odaklanıyorlar

Buğra Kardan

Covid-19 tehdidine karşı gerekli önlemleri alan, hem üretmeye hem de ihracat yapmaya devam eden köklü gruplar ve firmalar yatırım arayışındalar. Mega projelerde yer almak için yarışan bu gruplar ve firmalar, 7 kıtaya yayılıp büyüyüp güçlenmeye adaylar.

Enerji hamlesi

Cengiz Enerji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e 150 milyon dolarlık yatırımla doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak için harekete geçti. 12 ayda tamamlanacak ve yılda yaklaşık 2 milyar kilovat saat elektrik üretecek olan santral, 120 bin hanenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Aksa Enerji de Özbekistan’da yatırım yapma kararı aldı. Şirket, Taşkent ve Buhara’da doğal gaz kombine çevrim santralleri kurmak için çalışmalara başladı. Taşkent’te toplam 470 megavat, Buhara’da 270 megavat kurulu güce sahip olacak santrallerin 2021’in dördüncü çeyreğinde devreye alınması bekleniyor.

BİM’den önemli açılım

Perakende grubu BİM ise Fas’ta büyümek için kolları sıvadı. Grup, Afrika ülkelerine yatırım yapan sermaye fonu Helios Investment Partners’ın yönetiminde olan Blue Investment Holding’le BIM Storess Sarlau hisselerinin yüzde 35’inin satışı için anlaştı. Fas Krallığı rekabet otoritesi onayının alınmasını takiben tamamlanacak satıştan 455 milyon lira kâr elde edileceği bildirildi.

Global aktör olacak

OYAK şirketlerinden Hektaş tarafından Arma İlaç’ın tamamının ve Agreventis’in ise yüzde 51’inin satın alınması için düğmeye basıldı. Agreventis yatırımıyla ilk aşamada Maş Fasulyesi ardından Siyah Susam üretilmesi planlanıyor. Hektaş’ın hedefi ise yeni tohumlarla tarım sektöründe orta vadede global bir aktör olmak.

Verimliliği arttıracak karar

Bu arada dev yatırımlar yapan Sabancı Holding’e bağlı Çimsa’nın verimliliğini arttıracak önemli bir adım atıldı. Holdingin yüzde 60, Çimsa’nın da yüzde 40 oranında sermayesine katılacağı Hollanda’da 87 milyon Euro sermayeli Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirketin faaliyete geçeceği açıklandı. CSC BV’ye kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve 52 milyon 200 bin adet pay karşılığında 52 milyon 200 bin Euro tutarında sermaye konulmasına karar verildiği duyuruldu.

7 kıtaya yayılıyorlar

Yatırım analistleri, Türkiye’de yurt dışında büyüme çabası içerisinde olan yüzlerce şirketin bulunduğuna işaret ediyorlar. Analistler, dünyanın dört bir yanına açılmak için ellerinden geleni yapan bu şirketlerin 2021’e hızlı başladıklarına dikkat çekerek, “Öyle görünüyor ki firmalarımız Avrupa ve Asya’ya yayılacaklar, kuvvetlenip büyümeye devam edecekler” diyorlar.