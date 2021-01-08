  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Şirketler Turkcell Bulut’ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek
Teknoloji

Şirketler Turkcell Bulut’ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek

Kurumların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Turkcell Dijital İş Servisleri, analitik ve yapay zekâ lideri SAS’la örnek bir iş birliğini hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 11:51:00 -
Şirketler Turkcell Bulut’ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek

Bu iş birliği sayede şirketler, kendi verilerini SAS’ın analitik zekâsını kullanarak Turkcell Bulut’ta yönetebilecek. Bulut altyapısı ve analitik yazılımın tek noktadan yönetilmesiyle şirketlerin verimliliğine katkı sağlanırken verinin yurt dışına gitmesinin de önüne geçilecek. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumlarımızın uçtan uca dönüşümüne eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda gerek yerli gerekse de uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek kurumlarımızın taleplerini tek noktadan karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Özata, “Son olarak analitik lideri SAS ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bu sayede Turkcell olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS’ın analitik zekasını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut’ta kendi verisini SAS’ın analitik yeteneğiyle işleme imkânı tanıyoruz. Böylece Türkiye’deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay