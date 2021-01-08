Şirketler Turkcell Bulut’ta verilerini SAS çözümleriyle yönetecek

Bu iş birliği sayede şirketler, kendi verilerini SAS’ın analitik zekâsını kullanarak Turkcell Bulut’ta yönetebilecek. Bulut altyapısı ve analitik yazılımın tek noktadan yönetilmesiyle şirketlerin verimliliğine katkı sağlanırken verinin yurt dışına gitmesinin de önüne geçilecek. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumlarımızın uçtan uca dönüşümüne eşlik ettiğimiz Dijital İş Servisleri şirketimiz ile ihtiyaca uygun yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda gerek yerli gerekse de uluslararası şirketlerle iş birliğine giderek kurumlarımızın taleplerini tek noktadan karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Özata, “Son olarak analitik lideri SAS ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik. Bu sayede Turkcell olarak dijital dönüşüm danışmanlığımız ile kurumsal müşterilerimize SAS’ın analitik zekasını kullanmaları için ihtiyaç duydukları çözümleri sağlıyoruz. Veriden işine değer katan şirketlerimizin rekabette öne çıkacağı bilinciyle hareket ederek şirketlerimize Turkcell Bulut’ta kendi verisini SAS’ın analitik yeteneğiyle işleme imkânı tanıyoruz. Böylece Türkiye’deki şirketlerin verisini yine ülkemiz sınırları içerisinde saklıyoruz” diye konuştu.