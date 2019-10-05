Şirket araçları ‘Kopilot Filom’ ile dijitalleşiyor

Turkcell’in yeni akıllı araç çözümü “Kopilot Filom” ile şirket araçları dijitalleşiyor ve filo yönetimi kolaylaşıyor.

Araçlarla ilgili sunulan veriler ile seyahatleri kolaylaştıran ve filo yönetimini dijitalleştiren akıllı araç çözümü Kopilot Filom, tüm filonun tek bir platformdan yönetilmesine olanak sağlıyor. Kolaylıkla araca monte edilebilen bir cihaza sahip Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama sıkıntısı olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

Şirketlerin filosunda bulunan tüm araçlarının yakıt kullanım bilgilerini de kolayca görebildiği Kopilot Filom, sürüş esnasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplıyor.