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Sirke her şeye yeter

Sirkenin kullanım alanlarını sizler için araştırdık...

30 Kasım 2018 Cuma 18:58
Sirke her şeye yeter

Krom, bakır veya pirinç eşyalarınız, paslanmaz çelik tencereleriniz, ocağınız evyeniz bir süre sonra matlaşırsa, sirkeyi birazcık ısıtın ve sonra ılık sirkeye yumuşak bir bezi batırarak onları bir güzel ovun. Sonuçtan memnun kalırsınız; tertemiz, pırıl pırıl, mis gibi! Üstelik diğer kimyasal, temizleyici ve parlatıcıların zehrini solumak tehlikeniz de olmaz.

Salatamızı yaparken öncesinde mikropları öldürmek ve hijyen sağlamak için, sonrasında da salatamızı çeşnilendirmek amacıyla kullanıyoruz. Bu en bilinen ve en genel kullanım alanı sirkenin. Gelelim bu genel kullanımı dışındaki faydalarına. Sirke, vücudumuzu sağlık deposu yapmak için adeta bir iksir konumunda. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bizi hastalıklardan koruyor, hazımsızlığa iyi geliyor, bağırsak hareketliliğini sağlıyor, kandaki kolesterolü düşürüyor, kemik erimesine karşı savaşıyor ve vücudumuza daha sayamadığımız birçok fayda sağlıyor.

Kansızlık mı çekiyorsunuz? Günde bir defa ılık ballı suyun içine bir tatlı kaşığı elma sirkesi koyup için.

İştahsız mısınız? Öğünlerinizden yarım saat önce yine aynı su, sirke ve bal karışımını için.

Saçlarınız mat mı? Saçınızı yıkayıp duruladıktan sonra içine bir çay bardağı elma sirkesi koyduğunuz suyu saçınıza sürüp çıkın. Verdiği parlaklığın üzerine saçlarınızdaki kepek problemine de çare olacaktır.

Kaşıntınız mı var? Açık yara olmadığı sürece sirke sürüp kaşıntıları geçirebilirsiniz.

Sivilce problemi mi yaşıyorsunuz? Yarım litre suya iki çorba kaşığı sirke ekleyerek bu karışımı yüzünüze sürün, sirke antiseptik etkisiyle varolan sivilcelerin yayılmasına ve kurumasına yardımcı olup cildinizi parlaklaştıracaktır.

Kıyafetinizde deodorant lekesi mi var? Lekenin bulunduğu alanlara sirke döküp bekleterek lekelerden kurtulabilirsiniz.
Saçlarınız mı dökülüyor? Sirke ve sinameki otunu kaynatıp saçınıza sürebilirsiniz.

Migren ağrısı mı çekiyorsunuz? Bir tasa eşit miktarda su ve elma sirkesi koyarak kaynatın. Bu karışıma yüzünüzü tutarak 3 dakika boyunca çıkan buharı soluyun. Migren ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.

Ateşiniz mi var? Soğuk su ve sirkeyi karıştırarak eklem bölgelerinize bu suya batırdığınız bezleri koymanız ateşinizi düşürmekte etkili olacaktır.

Boğaz ağrınız mı var? Saat başı hazırladığınız su-sirke karışımıyla gargara yapın. Mikropların ölmesine yardımcı olacaktır.

Küf lekelerini çıkarmakta sirkenin üzerine yoktur. Banyonuzun temizliğini, fayansta veya lavaboda neresi olursa olsun sirke ile yapabilirsiniz. Elma veya üzüm sirkesi hiç farketmez. Tertemiz yapar..

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:58
  1. sirke
  2. sirkenin kullanım alanları
  3. sirkenin faydaları

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