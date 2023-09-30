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Gündem Şirinevler'deki patlamada ihmal iddiası!
Gündem

Şirinevler'deki patlamada ihmal iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 03:05:00 - 2023-09-30 03:09:46
Şirinevler'deki patlamada ihmal iddiası!

İstanbul Bahçelievler’de dün meydana gelen patlamadan sonra 45 yıllık binadan karot örneği alındı. Öte yandan olayı anlatan mahalleli birkaç gün önce gaz kokusu aldıklarını söyledi.

İstanbul Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında 6 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelmişti. Patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Ekipler, tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binadaki birkaç farklı kolondan karot örneği aldı. Raporun sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi. Doğalgaz patlaması olmadan önce çevredeki vatandaşlar ise sokakta ara ara gaz kokusunun geldiğini iddia etti.

Gaz kokusu iddiası!

Patlamanın yaşandığı binanın yakınında oturan Rabia Bölükbaşı adlı mahalle sakini, “Bizim evde hasar var, camlar da kırılmış. Camlar hasar görmüş, kapanmıyor. Binadakileri tanıyordum. Vefat edenleri göremedim. Dünkü patlamanın korkusuyla beni de hastaneye kaldırdılar. Ben o saatlerde evdeydim. Çocuklar evde yoktu. Geçen çarşamba günü de gaz kokuyordu. Birkaç komşuya demiştim gaz kokuyor diye. Dün patlama olduktan sonra keşke seni dinleseydik dediler" ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı binada oturan Sevim Baş ise, “Olay sırasında okuldan eve geliyordum. Evde iki oğlum vardı. Evde kimse kalmamış. Ölen kişiyi tanımıyorum. Bir ara az gaz kokusu aldım. 4 gün önce yemek yapıyordum, koku vardı” şeklinde konuştu.

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