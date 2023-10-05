  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asya ülkesinden tarihi karar! Türkiye'den silah alıp ülkedeki polislere dağıtacaklar

Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı doğalgaz hamlesi! Arkalarında bakın bu sefer kim var

İstanbul’dan sonra o ilimize uğrayan Ruslar ortalığı karıştırdı: Rus turistler Amasra'da herkesi şaşırttı

Batı da cephanelik bitti! AB: Artık paramız kalmadı Peş peşe açıklamalar: Batı isyanda, Kiev telaşta

AK Partili Kandemir'den yerel seçim açıklaması

Tahtakurusu istilası başladı: Hiç kimse ne oldu anlayamadı! Fransa hükümeti bu kez her yerde onu arıyor: Ülkeye akın ettiler!

Beypazarı'nda kömür madeninde göçük

İzmir'de CHP - İyi Parti savaşı kızışıyor! Özlale'den Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı!

Ne Antalya ne İstanbul! Ruslar bu kez hiç akla gelmeyecek o ilimize akın etmeye başladı

MSB'den harekat açıklaması
Gündem Şirinevler'deki doğalgaz patlamasının raporu: Hortum kasten kesilmiş!
Gündem

Şirinevler'deki doğalgaz patlamasının raporu: Hortum kasten kesilmiş!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 18:51:00 -
Şirinevler'deki doğalgaz patlamasının raporu: Hortum kasten kesilmiş!

İstamnbul Şirinevler'de meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin itfaiyue raporu açıklandı.

3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı doğalgaz patlamasında, kasıt olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili hazırlanan itfaiye raporuna göre, dairede yapılan incelemede elektrik şalterinin açık olduğu belirlenirken, tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı.

Ocağa bağlanan hortumla ocakta kesi tespit edildi!

Daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

Hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23