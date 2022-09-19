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Aktüel Sirene’den dikkat çeken LGBTİ paylaşımı!
Aktüel

Sirene’den dikkat çeken LGBTİ paylaşımı!

Öznur Küçüker Sirene LGBTİ’li sapkınlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli paylaşım yaptı. Sirene paylaşımında, “Fikrimce nihai amaç, aile ve toplumların parçalanması ve bireylerin yalnızlaştırılması” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 13:47:00 -
Sirene’den dikkat çeken LGBTİ paylaşımı!

YENİ AKİT  ANKARA

Öznur Küçüker Sirene LGBTİ’li sapkınlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden önemli paylaşım yaptı. Sirene paylaşımında, “Fikrimce nihai amaç, aile ve toplumların parçalanması ve bireylerin yalnızlaştırılması” ifadelerini kullandı.

Öznur Küçüker Sirene tarafından yapılan paylaşımda, “Özgürlük ve insan hakları tartışmalarını sadece muhafazakar/liberal ayrışması olarak ele alamazsınız. Bunun ciddi psikolojik, sosyolojik, hukuki, hatta siyasi ve demografik boyutları da var. Fikrimce nihai amaç, aile ve toplumların parçalanması ve bireylerin yalnızlaştırılması. ‘Sonsuz özgürlüğün’ savunuculuğunu yapanlara Avrupa'da uygulanmaya başlamış şu tarz konular hakkında sorular sorabilirsiniz: -LGBTİ evlilik ve evlat edinme hakkını savunuyor musunuz? -Cinsiyetsiz çocuk, seçilmiş aile gibi ‘özgürlükler’ hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne, baba, aile, cinsiyet gibi kimliğimize dair en temel özelliklerin yok edildiği yeni bir toplumda bireylerin köksüz bir çiçek gibi yaşayacağı aşikar. Kökünden kopulmuş, izole edilmiş bireyler, ayrıştırılmış toplumlar ne kadar da kolay kontrol edilebilir, değil mi?” ifadelerini kullandı.

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