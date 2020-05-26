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Aktüel

Siren sesinden korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:23:50 -
Siren sesinden korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, siren sesinden korkan 6 yaşındaki çocuğa polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen haftalarda 0-14 yaş arası çocuklara sokağa çıkmaları için verilen izin süresinin dolmasına rağmen sokakta oynamaya devam eden Miraç Aydın'ı polis ekipleri siren çalarak evine gitmesi için uyardı.

O günden sonra polis ekiplerinden ve siren sesinden korkan çocuğun ailesi ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hüseyin Altıntepe, bu durumdan Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini haberdar etti. Bunun üzerine harekete geçen motorize polis ekipleri, aynı zamanda doğum günü olan Miraç Aydın'ın evine geldi.

Ekipler, pasta keserek Miraç'ın doğum gününü kutladı.

Sohbet ettiği polislerin motosikletine binerek hatıra fotoğrafı çektiren Miraç, doğum gününü kutladıkları için de polislere teşekkür etti.

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