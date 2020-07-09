Sırbistan hükümeti, gösterilerin Kovid-19 tedbirleri ile ilgisi olmadığını düşünüyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, başkent Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad gibi büyük şehirlerde de düzenlenen olaylı gösterilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümetin açıkladığı tedbirlerle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Sırbistan'daki "Pink" televizyonuna açıklama yapan Brnabic, dün gece Belgrad'da başlayan ve bugün farklı şehirlere de yayılan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal meclis binası önünde başlayan gösterilerin salgın tedbirleri ile hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Brnabic, protestoların "aşırı sağcı organizasyonlar ve holiganların toplandığı" şiddet yanlısı gösteriler olduğunu ifade etti.

Gösterilerin tek amacının Sırbistan'ı zayıflatmak olduğunu ileri süren Brnabic, güçlü bir Sırbistan'ın çok fazla dostu olmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) bazı üyelerinin Sırp polisinin müdahalesini eleştirmesine de değinen Brnabic, Paris, Berlin ve Londra'daki gösterilerde polislerin tutumunun çok daha sert olduğunu savundu.

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ise polis ile göstericiler arasında yaşananları, Sırbistan'da iç savaş çıkarma girişimi olarak nitelendirdi.

Aynı televizyon kanalına konuşan Vulin, Belgrad'da yaşananlar nedeniyle Sırbistan düşmanlarının sevindiğini ileri sürerek, protestoların olağanüstü hal ilan edilmesi ya da salgın tedbirleri ile hiçbir ilgisi olmadığını, gösterileri destekleyenlerin şiddetle iktidara gelmek istediğini ileri sürdü.

- Protestolar sürüyor

Bu arada, yerel saatle 18.00 sularında başlayan hükümet karşıtı gösteriler, başkent Belgrad'ın yanı sıra Nis ve Novi Sad gibi büyük şehirlerde de sürüyor.

Olaylı devam eden gösterilerde, sık sık polisle protestocular arasında arbede yaşanıyor. Polisin yoğun göz yaşartıcı gaz kullandığı gözlenirken, göstericiler de emniyet mensuplarına sert cisimler atarak karşılık veriyor.

Protestolarda çok kişinin yaralandığı ya da gazdan etkilendiği, çok sayıda göstericinin de gözaltına alındığı görüldü.

- Gösteriler dün akşam başladı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkedeki Kovid-19 vakalarının yeniden artması üzerine Belgrad'da hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından binlerce insan dün akşam saatlerinde meclis binası önünde toplanarak kararı protesto etmişti.



Binaya zorla girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken göstericiler, gece boyunca süren protestonun ardından polisin güç kullanması üzerine geri çekilmişti.

Dün akşamki protestolarda 43 polis ve 17 gösterici yaralanmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.



