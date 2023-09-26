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Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi

Yeniakit Publisher
2023-09-26 20:30:00 -
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova talebi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’nın kuzeyi için yeni bir teklifte bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Quint ülkelerinin (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya) Belgrad büyükelçileri, Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı Emanuele Giaufret ve Sırbistan Hükümetinin Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic ile bir araya geldi. Vucic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sırbistan için en zor anlardan birinde, Quint ülkeleri temsilcileriyle önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Sırbistan’ın Kosova’daki son gelişmelere ilişkin pozisyonunu tekrar ortaya koydum ve Kosova’nın kuzeyinde güvenlik meseleleriyle ilgilenme sorumluluğunu Kurti’nin polisi yerine KFOR’un üstlenmesini talep ettim.” dedi.

Vucic, Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede Kosova’nın kuzeyindeki operasyonda Eulex’in görev almasının Kosova polisi tarafından niçin reddedildiği sorusunu da gündeme getirdiğini ekledi.

Kosova polisi tarafından etkisiz hale getirilen 4 Sırp için yas ilan edildi

Sırbistan ve Bosna Hersek dahilindeki Sırp Cumhuriyeti entitesi hükümetleri, bugün aldıkları kararlarla Kosova’nın kuzeyinde yaşanan çatışmada Kosova polisi tarafından etkisiz hale getirilen 4 Sırp için yas ilan etti. Kosova'da Sırpların yoğun olarak yaşadığı kesimlerde ise üç günlük yas ilan edildiği açıklandı.

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