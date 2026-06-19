Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı
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Bingöl’ün Genç ilçesinde inşaatı süren bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden sağ çıkarıldı.
Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.