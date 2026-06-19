  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi’den talimat geldi! Dev ekranlara YKS engeli Çocuk istismarından aranıyordu... Adnan'ın adamı enselendi! Barış Yarkadaş açıkladı: CHP’den operasyonlara karşı zevahiri kurtarma tepkisi! Bakan Gürlek üstüne basa basa söyledi “Dünyanın neresine giderlerse kaçamazlar” Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i böyle aşağıladı Abdulkadir Selvi: Türk milleti İmamoğlu’na niye oy versin? Daha iyi yolsuzluk yapsın diye mi? İddia Enver Aysever’den! Halk TV’nin yakında ‘arınarak’ Kılıçdaroğlu saflarına geçmesi an meselesi! Anket oyunları tekrar başladı, o isim saçmalığa dikkat çekti! Özel başındayken CHP’nin oyu 31.4’ken ayrıştıklarında oyları 39.1’e yükselmiş! Yapay zekâ savaşları olacak! Türkiye'nin hamlesi dijital egemenliğin anahtarı olacak Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!
Gündem Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı
Gündem

Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sıradışı kurtarma: Asansör boşluğuna düşen inekler kurtarıldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde inşaatı süren bir binanın asansör boşluğuna düşen 2 inek, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden sağ çıkarıldı.

Kültür Mahallesi Küpar Caddesi'nde yapımı devam eden bir binanın asansör boşluğuna 2 inek düştü.

 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yürütülen çalışma sonucunda asansör boşluğundan çıkarılan inekler sahiplerine teslim edildi.

İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Aktüel

İznik Gölü’nde korkunç olay! Oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

10 dakikada alev topuna döndü! Dükkanını kurtarmak isterken yaralandı
10 dakikada alev topuna döndü! Dükkanını kurtarmak isterken yaralandı

Yaşam

10 dakikada alev topuna döndü! Dükkanını kurtarmak isterken yaralandı

Kaza yaptı arkasına bakmadan aracını bırakıp yayan kaçtı
Kaza yaptı arkasına bakmadan aracını bırakıp yayan kaçtı

Kültür - Sanat

Kaza yaptı arkasına bakmadan aracını bırakıp yayan kaçtı

Onca kazaya rağmen akıllanmadılar
Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

Yerel

Onca kazaya rağmen akıllanmadılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23