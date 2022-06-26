Şıracının şahidi bozacı! Hüseyin Çelik’ten ‘Bülent Arınç’ tarifesi

AK Parti kurucusu ve eski Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, KRT TV’de Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında Bülent Arınç ve Osman Kavala hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Çelik'in sözleri şu şekilde:

"Osman Kavala’yı süründürüyoruz"

Osman Kavala haksız yere hapisteyse ve bunu söylemezsem vicdanımın gereğini yapmamış olurum. Önce Gezi’den dava açacaksınız bundan beraat edecek, tam hapisten çıkacak, başka bir iddianame hazırlayacaksınız, Sorosçu diyeceksiniz. Peki, açık toplum vakfımıdır Sorosçuluğunun sebebi? Yıllarca faaliyet gösterdi, kendilerini kendi faaliyetlerine son verdi. Peki madem bu kadar ajanlık yapan bu derneği biz niye kapatmadık? Osman Kavalayı süründürüyoruz, ama onun başkanına soru bile sorduk mu?

Arınç'a destek

Sayın Arınç vicdan sahibi bir insandır. Dürüst ve namuslu bir insandır. Ve aklına yatmayan vicdanına yatmayan, hukuka uygun olmadığını düşündüğü, demokrasiye uygun olmadığını düşündüğünü çıkıp bir yerde söylüyor. Bundan siz memnuniyet duymalısınız. Hemen bir taraftan birileri saldırmaya başlıyor.

Bülent Arınç Bey olsun, ben olayım birçok arkadaşımız Ak Partiyi kuran ve Ak Partiyi iktidar yapan insanlarız, bizim kurduğumuz bahçede birileri gelip gecekondu yapmış oradan abuk subuk şeyler söylüyor. Bu benim de zoruma gidiyor, Sayın Arınç’ın da başkalarının da zoruna gidiyor.

Bizim eleştiriye açık olmamız lazım. Neticede AK Partinin yaptığı kalkınmayı birisi görmemezlikten gelirse bu kördür demektir, hiç kusura bakmayın. Ama esas olması gereken nedir biliyor musunuz? Bir hukuk devleti, iki adalet, üç şefkat, dört merhamet, beş doğruluk, altı kamu malına karşı özen, yalan söylememek, başkasının derdiyle dertlenmek vs. buna 50 tane özellik sayabilirsiniz.