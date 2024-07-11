Sıra PKK yardakçılığına mı geldi? Para baronu TÜSİAD kayyıma da burnunu soktu

RECEP YEŞİL

Milli iradeye olan düşmanlıklarıyla öne çıkan, para baronlarının çatı kuruluşu TÜSİAD yine kafayı çıkardı.

Yerli üretim değil montaj, orijinallik değil yan sanayi, alın teri değil faiz merkezli faaliyetleriyle kendilerine işadamı süsü veren TÜSİAD oligarkları bu kez kayyıma burnunu soktu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'ya para akıtan terör sempatizanı HDP/DEM Partili belediye başkanlarının yerine atanan kayyıma karşı çıkan TÜSİAD oligarklarının başında bulunan Orhan Turan skandal bir açıklama yaptı.

Haddini aşan ifadeler kullanan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hükümetin PKK terör örgütü ile organik bağı bulunan belediye yöneticilerinin yerine atanan kayyımlara aklınca tepki göstererek şu şekilde laf salatası yaptı:

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Yerel bilgi ve tecrübeyi harekete geçirmek Türkiye'yi bölmez. Aşırı merkezi ve hiyerarşik yönetim anlayışı, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkışını zorlaştırır.

Milletin oyuyla seçilmesi gereken pozisyonlara atama yapılması ya da seçilmiş vekillerin Meclis'te yer almamasıyla milli irade korunmaz.