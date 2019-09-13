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Sıra dünya şampiyonluğunda

- Büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna bu yıl Romanya'da ulaşan milli güreşçi Süleyman Atlı, Kazakistan'da yarın başlayacak Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor- Milli güreşçi Süleyman Atlı:"Avrupa şampiyonu oldum, ilk basamağı başarılı bir şekilde tamamladım. İkinci basamak da dünya şampiyonluğu"- "Dünya şampiyonu olup olimpiyatlara favori bir şekilde katılmak, olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum"

13 Eylül 2019 Cuma 11:35
Sıra dünya şampiyonluğunda


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğuna bu yıl Romanya'da ulaşan milli güreşçi Süleyman Atlı, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı amaçlıyor.

Süleyman Atlı, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son Avrupa şampiyonu 25 yaşındaki milli güreşçi, sezon başında bir sakatlık geçirdiğini belirterek, "Bu beni geriye değil, ileriye götürdü. Dinlenme fırsatı buldum. Avrupa Şampiyonası'ndan 2 ay önce antrenmanlara başlamıştım. Önümde bu sezon üç basamak vardı; birincisi Avrupa şampiyonluğu, ikincisi dünya şampiyonluğu, üçüncüsü olimpiyatlardı. Avrupa şampiyonu oldum, ilk basamağı başarılı bir şekilde tamamladım. İkinci basamak da dünya şampiyonluğu." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da serbest stil 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Süleyman, "Her şey şu an yolunda. Takım olarak Dünya Şampiyonası'na odaklanmış bir şekildeyiz. Dünya şampiyonu olup olimpiyatlara favori bir şekilde katılmak, olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." diye konuştu.


- "Çok daha zorlu geçecek"


Avrupa Şampiyonası'nda serbest stilde 10 sıkletin 7'sinde madalya aldıklarını hatırlatan Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda da takım halinde başarılı olmak istediklerini dile getirdi.

Süleyman, Serbest Milli Takımı'nın geçen yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda 2 madalyada kalmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Güreş Milli Takımlarının üzerindeki stres daha fazla. Çünkü önceki yıllara bakarsak destanlar yazan bir branş. O yüzden beklenti daha fazla olduğu için güreşte baskı hissedebiliyorsunuz. Bu nedenle bazen her şey istenildiği gibi olmuyor. Son Dünya Şampiyonası'nda üzerimizde bir nasipsizlik vardı. Ben üçüncü oldum, Fatih (Erdin) arkadaşımız ikinci oldu. Bu Dünya Şampiyonası'nda herkes altın madalyayı hedefliyor. Benim de her zaman hedefim altın madalya oldu."

Milli güreşçi, Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nın aynı zamanda olimpiyat elemeleri niteliği taşıdığına işaret etti.

Süleyman, "Dolayısıyla diğer dünya şampiyonalarına göre çok daha zorlu geçecek. Biz de bunun bilincinde olarak hazırlandık. Dünya Şampiyonası'nın bizim için çok güzel geçeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:35
  1. Dünya Güreş Şampiyonası
  2. Güreş
  3. Süleyman Atlı

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