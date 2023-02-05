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Aktüel Sır kazanın 30. yıl dönümü! Adnan Kahveci’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Sır kazanın 30. yıl dönümü! Adnan Kahveci’yi rahmetle anıyoruz

Geçirdiği sır dolu trafik kazasında eşi ve kızı ile birlikte hayatını kaybeden ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından eski Devlet ve Maliye bakanlarından Adnan Kahveci, ölümünün 30. yılında dualarla yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 11:02:00 -
Sır kazanın 30. yıl dönümü! Adnan Kahveci’yi rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Türkiye’de önemli isimlerin peş peşe hayatını kaybettiği ve “karanlık yıl” olarak anılan 1993’te 44 yaşında vefat eden Kahveci, “aracını dikkatli kullanan biri” olarak biliniyordu. Teknolojiye olan ilgisinden dolayı Türkiye’nin dijital dönüşümünde büyük pay sahibi olan Kahveci, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinin elektronik ortama aktarılmasında öncü rol oynamıştı. Siyaseti Allah’ın rızası ve devletin bekasını gözeterek yapan Kahveci, 46, 47. ve 48. Hükümetlerde görev almıştı.

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