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Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni silahını tanıttı

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 ile birlikte çalışacağı belirtilen Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA MAKS-2019 uluslararası hava fuarında ilk kez tanıtıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 10:49
Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni silahını tanıttı

MAKS-2019 uluslararası hava fuarında ilk kez tanıtılan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

İlk uçuşu Ağustos ayının başlarında gerçekleştiren ve 27 Ağustos'ta başlayacak MAKS-2019 uluslararası hava fuarında düz nozullu ölçekli modeliyle ilk kez tanıtılacak olan Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA’nın Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57 birlikte çalışabileceği bildirildi.

İHA'nın 20 ton boş ağırlıkla 1000 km/h hız yapabildiği aktarıldı.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Maks airshow

İki yılda bir yapılan MAKS Airshow etkinliği, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ??arasında Moskova dışında, Zhukovsky kasabasındaki Gromov Uçuş Araştırma Enstitüsü'nün havaalanında gerçekleştirilecek.

İlk kez tanıtılacak

Rosoboronexport Genel Müdürü ve Rusya Mühendislik Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alexander Mikheev'in yaptığı açıklamasına göre, MAKS 2019’da Rus üreticiler, beşinci nesil Su-57E savaş uçağı ve son yıllarda en çok beklenen yeni ürünler olan Il-112VE hafif askeri nakliye uçağını tanıtacaklar.

Su-57 de ilk uçuşunu yapacak

Geçtiğimiz hafta da United Aircraft Building Corporation (UAC) basın servisi yaptığı açıklamada, beşinci nesil Su-57 savaş uçağınının ilk kez MAKS-2019 hava gösterisinde görücüye çıkarılacağını ve Su-57'nin hava gösterisi sırasında bir uçuş programında da yer alacağını bildirmişti.

Beşinci nesil savaş uçağı

T-50, PAK FA programı için Sukhoi fırması tarafından tasarlanan öncül üretim adıdır. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya'ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak uçak olması planlanmaktadır.

Su-57 hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı bir savaşçıdır. Avcı uçağı süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliğinde ve savaş uçağı gelişmiş aviyonikleri ile önceki nesilleri aşmasının yanı sıra yer ve deniz savunması için tasarlanmaktadır.

Su-57 Rus hava kuvvetlerindeki Su-27 ve Mig-29'un yerini alması için tasarlanmıştır. Hindistan da 25 milyar dolarlık bir antlaşma ile 250 adet Su-57 varyantı almayı ve Rusya ile beraber üretmeyi planlamış ancak daha sonra projeden çekildiğini açıklamıştır.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:49
  1. MAKS-2019
  2. Sukhoi S-70 Okhotnik Taarruz İHA
  3. Rusya
  4. Su-57
  5. insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı)
  6. MAKS Airshow
  7. Alexander Mikheev

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