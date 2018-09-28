Şipşak işlem kobilere hızlı hizmet

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi’ni hayata geçirdi.

KOBİ Bilgi Beyannamesi bu aydan itibaren otomatik olarak KOBİ Bilgi Sistemi’nden onaylanmaya başlandı. Yeni yazılımla KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin uzman onayına gerek kalmaksızın otomatik olarak evrak kaydına alınması sağlandı. Yeni uygulama ile işletmecilerin beyan ettikleri bilgilerin çıktısını, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini de ekleyerek KOSGEB müdürlüklerine götürüp onaylatmaya gerek kalmamış oldu.