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Gündem Şıp demiş burnundan düşmüş! Dışkısever Celal Şengör kime benziyor?
Gündem

Şıp demiş burnundan düşmüş! Dışkısever Celal Şengör kime benziyor?

Bilimsellikten uzak saçma sapan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Celal Şengör, gençlik fotoğrafını paylaştı. Şengör'ün gençliği Eser Yenenler'e benzetildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 17:35:00 -
Şıp demiş burnundan düşmüş! Dışkısever Celal Şengör kime benziyor?

Absürt açıklamalarıyla gündemde kalmaya çalışan dışkı sever ‘profesör’ Celal Şengör, son olarak gençlik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şengör'ün fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter hesabından gençlik yıllarında çektirdiği beyaz sakallı, gözlüklü bir fotoğrafını yayınlayan 67 yaşındaki Celal Şengör, "Şuraya bir gençlik fotoğrafı bırakayım, bakalım kaç kişi beğenecek" notuyla paylaştı.

Eser Yenenler'e benzetildi

Şengör’ün paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, akademisyeni oyuncu Eser Yenenler'e benzetti.

 

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