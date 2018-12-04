Sinüzite şifa abdest almak

Sinüs, her insanın burun ve göz çevresindeki kemiklerin içinde bulunan boşluklar.. Şayet bu boşlukların içindeki tabaka herhangi bir sebebe bağlı olarak iltihaplanırsa, sinüzit hastalığı meydana geliyor. Sinüzitte meydana gelen en belirgin şikâyetler şunlar:

Eğilme, öksürme, başınız yerde iken kalkma veya başınızı sallama gibi hareketler esnasında yüzde, yanaklarda, alında veya göz çevresinde ortaya çıkan zonklayıcı ağrı,

Uyuşukluk, çalışma isteksizliği ve depresyon gibi belirtiler,

Özellikle erişkinlerde tek taraflı burun akıntısı,

Koku alma bozukluğu veya kaybı,

Burundan nefes alırken zorlanma,

Çok nadiren de olsa diş ağrısı da sinüzit belirtisidir.

NEDEN SİNÜZİT OLUYORUZ?

Sinüslerin içinde bulunan ve mukoza adı verilen tabaka şiştiği veya deliklerin kapandığı zaman sinüslere basınç yapıyor. Kafatasındaki bu basıncın artması ise ağrı oluşturur. Bu mukoza dokusu mikrop kapmaya çok elverişli bir yapıdadır. Sinüzite, nezle veya soğuk algınlığı sebep olmaktadır. Özellikle saçın ıslak bir şekilde soğuk veya rüzgarlı serin havaya çıkılması sinüzite yol açan en büyük sebeplerdendir.



Yazın sık sık suya atlamak da sinüzite sebep olur. Çünkü burun ve sinüs delikleri birden bire tıkanır. Bu tahriş ve mikroplu suyun yaptığı sinüzittir. Burun kemiğinin eğri olması da sinüzite yol açar.

NE YAPMALIYIM?

Dışarı çıkmayın ve çevre ısısını aynı tutun. Başınızı aşağıya eğmeyin. Bu ağrıyı artırır. Rahatlamak için bir kapta su kaynatarak buharı içinize çekin, Sıvı gıdalar tüketin, burun ve nefes açıcı kullanılabilir, Burun kemiğinin neden olduğu sinüzitlerde ise ameliyat gerekebilir. Sigara içmeyin.

Türkiye’nin en büyük pediatri otoritelerinden olan Prof. Dr. Şinasi Özsoylu, sinüzit tedavisinde abdestin önemini vurguluyor.

Abdest alırken vücudun her yerinde çok az su kullanılması bilhassa vurgulanırken, buruna ise bol su alınması isteniyor. Bu uygulama beş vakitten hesaplanırsa onbeş defa eder. Bu durum tıbbi ifadeyle burun drenajıdır. Bu da burnun nemli kalması manasına gelir ki tedavinin en emin yoludur.