Sinüzite ne iyi gelir? Sinüzite doğal çareler

Sinüzit özellikle kış aylarında burun çevresi ile kaş üzerindeki bölgede görülen ve yarattığı ağrı ile hayatımızın kalitesini oldukça düşüren bir hastalık çeşididir.

Sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzitin en yaygın bulaşma biçimi, kuru kalan solunum yollarının virüslerce işgal edilmesidir. Bu nedenle bulunduğunuz ortamı nemlendirmeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz oda içerisinde kaloriferlerin üstüne ıslak havlu koymak ya da bir kap içerisine sıcak su koyarak odanın nem oranını arttırmak çözüm yollarından biri olabilir. Eğer bulunduğunuz odada bir klima varsa, klimanın nem oranını da artırabilirsiniz.

Sinüzit sorunu yaşıyorsanız; bu soruna hızlı ve acil bir çözüm olarak buhar banyosu da yapabilirsiniz. Kaynamış bir suyun içersine bir papatya ya da okaliptus yağı atın. Burnunuzu yaklaştırın ve başımızın üstüne buhar dışarı çıkmayacak şekilde bir havlu sararak belli bir süre bu kokuyu içinize çekin.

Sinüzit ağrılarını gidermek için günde 1-2 defa ağızdan az miktarda kekik yağı alabilirsiniz. Yapacağınız zencefilli çay da sinüzit ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Sinüzit ağrısı çektiğiniz noktalara ıslak sıcak bir havlu koymanız da fayda olabilir. Buna ek olarak biberiye, okaliptus, mentol, karanfil yağı, çay ağacı ya ve nane yağı gibi yağlar da sinüzit ağrınızı hafifletme yardımcı olacaktır.

Uyurken alçak bir yastık yerine daha yüksek bir yastık kullanmak da sinüzit döneminde konforunuzu artıracaktır, bunu da hatırlatalım. Bağışıklık sisteminizi özellikle dinlenerek ve uykunuzu iyi alarak sağlam tutmanız bu süreçte oldukça önemli. Birkaç gün içerisinde sinüzit ağrınızın geçmemesi halinde ise kesinlikle bu durumu hafife almayın ve hemen bir hekime görünün.