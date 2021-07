Sinovac kullanımı durdu mu? Sinovac etkili mi?

Ülkemizde koronavirüse karşı aşı kampanyası 14 Ocak 2021’de sağlık çalışanlarıyla başladı. Haziran ayında ise tedariklerle birlikte adeta aşı seferberliği başladı. Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın 29 Haziran’da kullanılmaya başlayan Sinovac’ın B18880035A serisi aşılarının kullanımını askıya aldı. Peki, Sinovac olanlar bi daha mı aşı olacak? Sinovac’ın kullanımı niye durdu?

Sinovac kullanımı durdu mu?

Sözcü'de yer alan iddiaya göre Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs 2021 üretimli Sinovac B18880035A serisi aşıların kullanımını durdurdu. Söz konusu serisinin 29 Haziran’da uygulanmaya başladığı ifade edildi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmadı. Aşı olanların dozlarının yenilenip yenilenmeyeceği gibi bilgilere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, söz konusu serinin 8 Temmuz'da kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Sinovac etkili mi?

Coronavac aşısının faz 4 sonuçları yayımlandı. Yapılan açıklama göre Sinovac'ın koronavirüsü önleme oranı yüzde 65,9 olarak belirtildi. Sonuçlar saygın bir tıp dergisi olan The New England Journal of Medicine'de yayımlandı. Sinovac'ın hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma yatışı önlemede yüzde 90,3 ve ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu ifade edildi.