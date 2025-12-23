Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

CENAZE ŞANLIURFA’DA DEFNEDİLDİ Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine ulaşan cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, yapılacak inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi. “HAKKIMIZI ARIYORUZ” Baba Salih Horuz, cenaze işlemleri sonrası konuşmasında, "Çok zor, elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan adalet istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz" dedi. "Kardeşim için adalet istiyoruz, üç defa sormuşlar, şef içinde yumurta yok demiş" Genç öğrencinin ağabeyi Bilal Horuz, "Bunda kimin ne suçu varsa, hastanenin, pastanenin, kimin ne suçu varsa cezasını bulsun. Hakkımızı istiyoruz. Kardeşim özellikle içinde yumurta var mı yok mu diye sormuş, yok demişler. Üç defa sormuş, en son şefi arayalım, şefi aramış, şef içinde yumurta yok demiş. Kız kardeşim için adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bu işin aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.