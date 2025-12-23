  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

Ağrı'da doğum günü kutlamasında yediği "yumurtasız" sanılan pasta nedeniyle hayatını kaybeden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Remziye Horuz, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Ailenin "Şefe üç kez sordular, yok dedi" feryadı yürekleri dağlarken, olayla ilgili 3 pastane çalışanı tutuklandı.

#1
Foto - Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

Bir doğum günü kutlaması, ihmaller zinciriyle büyük bir trajediye dönüştü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi olan ve Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz'a arkadaşları, yumurta alerjisini bildikleri için özel bir pasta siparişi verdi. İddiaya göre pastane çalışanlarına ve şefe defalarca "İçinde yumurta var mı?" diye sorulmasına ve "Kesinlikle yok" yanıtı alınmasına rağmen, Remziye pastadan bir dilim yedikten hemen sonra fenalaştı. Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden genç kızın ailesi, sorumluların cezalandırılması için adalet çığlığı yükseltti.

#2
Foto - Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

Ağrı'da yediği yumurtalı pastadan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğrenci Remziye Horuz, gözyaşları arasında memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. 3 kişinin tutuklandığı olay sonrası konuşan Horuz ailesi, adalet istedi.

#3
Foto - Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

Ağrı'da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz'a (25) arkadaşları 2 Aralık'ta doğum günü sürprizi yaptı. İddiaya göre, il merkezinde bir pastaneye giden 2 öğrenci, arkadaşlarının yumurtaya alerjisinin olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Aldıkları pastayla arkadaşlarının doğum gününü kutlayan öğrenciler, pastayı tükettikten sonra genç kızın fenalaştığını fark etti. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, aynı gece yoğun bakıma alındı. Remziye Horuz, yapılan müdahalelere rağmen yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

#4
Foto - Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

CENAZE ŞANLIURFA’DA DEFNEDİLDİ Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine ulaşan cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi. Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, yapılacak inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi. “HAKKIMIZI ARIYORUZ” Baba Salih Horuz, cenaze işlemleri sonrası konuşmasında, "Çok zor, elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan adalet istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz" dedi. "Kardeşim için adalet istiyoruz, üç defa sormuşlar, şef içinde yumurta yok demiş" Genç öğrencinin ağabeyi Bilal Horuz, "Bunda kimin ne suçu varsa, hastanenin, pastanenin, kimin ne suçu varsa cezasını bulsun. Hakkımızı istiyoruz. Kardeşim özellikle içinde yumurta var mı yok mu diye sormuş, yok demişler. Üç defa sormuş, en son şefi arayalım, şefi aramış, şef içinde yumurta yok demiş. Kız kardeşim için adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bu işin aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Doğum günü faciası: 'Yumurta yok' dediler, Remziye'yi ölüme gönderdiler! Aileden yürek yakan açıklama

“KİMİN İHMALİ VARSA HAKKIMIZI ARIYORUZ” Abla Emine Horuz ise, "Kardeşimin durumunda kimin ihmali varsa hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkına girmeye niyetimiz yok ama hakkımızı da kimseye bırakmıyoruz. Benim kardeşim yurtta kalıyor, milyonlarca öğrenci var, yurtta bir revir yok, ambulans yok. Ambulans geç geliyor. Nerede bir ihmal varsa hakkımızı arıyoruz. Kardeşimin hakkını kimseye bırakmayacağız. Bunun için hangi kurumlara başvurmamız gerekiyorsa başvuracağız" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

