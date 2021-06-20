Koronavirüs salgınının noktalanması, eski günlere dönülmesi için toplumların aşılanması çok önemli. Ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Şimdiye kadar yaklaşık 42 milyon doz aşı yapıldı. Ülkemizde bir süre Sinovac aşısı için randevu verilmezken gerçekleşen tedariklerle birlikte Çin aşısı randevusu geçtiğimiz hafta verilmeye başlandı. Son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’ye ulaştı. Sinovac aşısı yaptırmak isteyenler ise bu aşının yan etkileri olup olmadığını araştırıyor. Peki, Sinovac kol ağrısı yapar mı?

Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?

Sinovac aşısı olmak isteyenler bu aşının yan etkilerini merak ediyor. En yaygın belirti olarak kolda ağrı, enjeksiyon yapılan yerde ateş, baş ağrısı ve yorgunluk, ateş, kas-eklem ağrısı, kusma, ishal gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı’nda yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar bu aşıyla ilgili ciddi bir yan etkinin yaşanmadığı yönünde. Ayrıca Sinovac aşısı olanların pek çoğu, ileri yaş olmalarına rağmen yan etki yaşamadıklarını ifade ediyor.

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ