Sinop’ta yiyecek arayan çakal şehir merkezinde görüntülendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde aç kalan bir çakal, ilçe merkezine inerek mahalle aralarında yiyecek aradı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Boyabat ilçesi Kumluk Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alandan indiği tahmin edilen bir çakalın, mahalle aralarında dolaşarak yiyecek aradığı görüldü. Çakal, bir süre sokaklarda gezdikten sonra çöp kutuları çevresinde yiyecek aradı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında saniye saniye kaydedilen görüntülerde, çakalın temkinli hareket ettiği ve çevreyi kontrol ederek dolaştığı anlar yer aldı. Aç olduğu gözlenen çakal, bir süre sonra gözden kayboldu.

