  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sinop'ta yıkımı yapılan bina yan yattı
Aktüel

Sinop'ta yıkımı yapılan bina yan yattı

Sinop'ta yıkım sırasında yana devrilen bina çevresinde önlem alınarak çalışma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 19:21:00 -
Sinop'ta yıkımı yapılan bina yan yattı

Sinop'ta yıkım sırasında yana devrilen bina çevresinde önlem alınarak çalışma yapıldı.

Şehir merkezi Okullar Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım çalışmalarına başlanılan eski 112 Komuta Merkezi binası, işlemler sırasında belirlenemeyen nedenle yana devrildi.

Binanın yana yatması üzerine, olay yerine emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, binanın yıkımı kontrollü şekilde tamamlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23