Sinop'ta yıkımı yapılan bina yan yattı
Sinop'ta yıkım sırasında yana devrilen bina çevresinde önlem alınarak çalışma yapıldı.
Sinop'ta yıkım sırasında yana devrilen bina çevresinde önlem alınarak çalışma yapıldı.
Şehir merkezi Okullar Caddesi üzerinde bulunan ve yıkım çalışmalarına başlanılan eski 112 Komuta Merkezi binası, işlemler sırasında belirlenemeyen nedenle yana devrildi.
Binanın yana yatması üzerine, olay yerine emniyet ve belediye ekipleri sevk edildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından, binanın yıkımı kontrollü şekilde tamamlandı.