Sinop’ta uyuşturucu operasyonları: 11 gözaltı var
Sinop’ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında farklı türlerde yasadışı madde ele geçirilirken, toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda eroin, bonzai hammaddesi, skunk ve çok sayıda yasadışı madde ele geçirilirken, toplam 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda 6.49 gram eroin, 2.70 gram skunk esrar, 2.06 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 1 adet kenevir bitkisi, 10 adet methadone hapı ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan, Boyabat ilçesinde sürdürülen çalışmalarda 65.94 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.