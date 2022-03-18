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Aktüel Sinop'ta ölü yunuslar kıyıya vurdu
Aktüel

Sinop'ta ölü yunuslar kıyıya vurdu

Sinop'ta, kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 19:00:00 -
Sinop'ta ölü yunuslar kıyıya vurdu

Sinop'ta, kıyıya vurmuş yaklaşık 15 ölü yunus bulunduğu belirtildi.

Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, sahilde ölü yunusları gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen Sinop Belediyesi ekipleri ile Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunuslarla ilgili inceleme yaptı.

Daha sonra belediye ekiplerince bulundukları yerden kaldırılan 15'e yakın ölü yunusun gömüleceği öğrenildi.

Yunusların ölüm nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacak.

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