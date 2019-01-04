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Sinop'ta korkutan anlar! İki gemi çarpıştı

Sinop Limanına demirleyen iki yük gemisi, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle çarpıştı.

04 Ocak 2019 Cuma 22:57
Sinop'ta korkutan anlar! İki gemi çarpıştı

Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirleyen iki yük gemisi çarpıştı.

Bölgedeki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken iki yük gemisi, Sinop'un doğal limanına sığındı. "Muhammed Gümüştaş-5" isimli yük gemisi, demir tarayarak, limanda demirli "Verlaine" isimli gemiye çarptı.

Kazada her iki gemide de hasar oluştu.

Sinop Liman Başkanlığı'nca kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:57
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