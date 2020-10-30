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Aktüel Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişiden 5 gündür haber alınamıyor
Aktüel

Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişiden 5 gündür haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:47:21 -
Sinop'ta kaybolan 98 yaşındaki kişiden 5 gündür haber alınamıyor

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 98 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Şehli köyünde yaşayan ve 5 gün önce hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyen Hasan Demirci için ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda yürütülen çalışmalarda henüz Demirci'ye ait ize rastlanılmadı.

Arama çalışmalarına eğitimli iz sürme köpekleri ile köy sakinleri de destek veriyor.


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