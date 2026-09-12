Sinop'ta kanalizasyon şebekesi için temel atıldı, 400 milyon liralık kredi tahsis edildi

Sinop'ta Merkez Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi'nin temeli, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kısmi kanalizasyon hattı projesi için 400 milyon liralık kredi tahsis edildiğini açıkladı.

Gürbüz, projenin merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Belediye başkanına göre proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 19 Kasım 2024'teki Sinop ziyaretinin ardından hız kazandı.

Biyolojik arıtma tesisi projesinin ise dış finansmanla hayata geçirileceğini belirten Gürbüz, ihalesi yapılan projenin önümüzdeki aylarda tamamlanarak belediyeye teslim edilmesinin planlandığını aktardı. Gürbüz, "Bu projenin nihai hedefi yaklaşık 100 milyon euroluk bir projenin başlangıcı" dedi.

"Sinop için gecikmiş bir yatırımdı"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kanalizasyon projesinin kent açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi. Maviş'e göre Sinoplular açısından asıl önemli olan, kentin altyapı sorunlarının çözümüne yönelik güçlü bir iradenin ortaya konulması.

Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerine değinen Maviş, kentin sahip olduğu potansiyelin güçlü altyapı yatırımlarıyla daha ileri taşınabileceğini ifade etti. Altyapı çalışmalarını uzun soluklu ve zahmetli yatırımlar olarak tanımlayan milletvekili, bu tür projelerin seçim dönemlerine yakın gerçekleştirilmesinin siyasi açıdan da risk taşıdığını dile getirdi. Sinop'un söz konusu altyapı yatırımında gecikme yaşandığını anlatan Maviş, "Mutlaka olması gerekiyordu" diye konuştu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, projenin temelinin atılmasını kent için anlamlı bir gelişme olarak değerlendirdi. Kente yönelik bu tür yatırımların toplumun farklı kesimlerini ortak bir hedef etrafında buluşturduğunu belirten Özarslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Törene Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.