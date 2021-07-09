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Gündem Sinop’ta faciadan dönüldü
Gündem

Sinop’ta faciadan dönüldü

Sinop’ta yokuş inerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet yoldan çıktı. Sürüklenen araç uçurumdan yuvarlanmaya ramak kala durabildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 08:58:00 -
Sinop’ta faciadan dönüldü

aza, Su Deposu Yolu üzerinde dün gece saat 21.50'de meydana geldi. 57 AAP 119 plakalı kamyonetle Şahin Tepe’den yokuş inen sürücü Ö.C. aracın hızlanmasıyla frene bastı. İddiaya göre pedala defalarca basmasına rağmen freni tutmayan kamyonet kontrolden çıkarak yolun dışına çıktı.

Uçurumun kıyısına kadar gelen araç takla atarak uçurumdan aşağıya yuvarlanmanın eşiğinden döndü. Kazayı sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle tabanında hasar oluşan araç hareket edemez hale geldi.

Kaza sonrası gelen polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu. Vinç çağrılarak bulunduğu yerden kaldırılan araç çekiciye yüklenerek götürüldü.

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