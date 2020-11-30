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Aktüel Sinop'ta deniz şehitleri anıldı
Aktüel

Sinop'ta deniz şehitleri anıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:44:39 -
Sinop'ta deniz şehitleri anıldı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.

Sinop Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen anma törenine, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başakçı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulda ve İstiklal Marşı okundu. Tören, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarla sona erdi.

Bir hafta boyunca sürecek anma etkinliklerinde kentte çeşitli programlar düzenlenecek.

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