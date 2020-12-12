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Aktüel Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
Aktüel

Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:29:45 -
Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Meydan köyünde Salih ve Kezban Yeni (76) çiftinin yaşadığı iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine, Erfelek Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangında, Kezban ve yürüme engelli eşi Salih Yeni yaşamını yitirdi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.



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